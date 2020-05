Tre ovuli di eroina nell'auto, coppia finisce in manette

Tre ovuli di eroina in auto, coppia finisce in manette. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, ieri durante un servizio di prevenzione, hanno fermato un'auto con a bordo una coppia sospetta e hanno deciso di sottoporli a perquisizione.



All'interno della vettura, bene occultati, hanno trovato tre ovuli di eroina per 15 grammi, oltre al materiale per dividere la droga e confezionarla in dosi. Immediatamente i due sono stati dichiarati in arresto dai carabinieri e tradotti nelle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA