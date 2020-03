Manomette braccialetto elettronico e fa l'autocertificazione pur di uscire, nei guai pregiudicato

Manomette braccialetto elettronico pur di uscire e finisce nei guai. U n uomo di Monterosi, agli arresti domiciliari e controllato tramite braccialetto elettronico, nonostante i divieti di circolazione imposti in questi giorni per limitare i contagi, ha deciso di andare a passeggio, manomettendo il dispositivo di sorveglianza.



I carabinieri lo hanno visto e controllato in pieno centro, ed in attesa del riscontro in banca dati sulla sua posizione, il soggetto si giustificava pure e compilava l‘autocertificazione per lo spostamento per motivi di necessità.



Arrivato il riscontro che attestava la detenzione domiciliare e quindi l'evasione, I militari lo hanno bloccato e dichiarato in arresto. Ora è di nuovo sottoposto a detenzione domiciliare.