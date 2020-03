Ultimo aggiornamento: 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Balzo all'insù dei contagi nel Viterbese. In un giorno, scoperti tre nuovi casi di coronavirus.Dall'inizio dell'emergenza Covid-19, sono quindi 8 i pazienti infettati nella Tuscia. Degli ultimi scoperti, il primo è quello reso noto dalla Regione Lazio nel bollettino sanitario diffuso nel pomeriggio: si tratta di un medico di Belcolle, ora ricoverato nel reparto di malattie infettive. E' il secondo dottore infettato nel Viterbese: il primo è un infettivologo, fratello del docente dell'Unitus Danilo Monarca ricoverato alla Spallanzani.Il secondo caso è quello di un allenatore di basket che vive a Viterbo e che è anche docente di liceo. Il terzo tampone positivo è quello di un uomo di Tarquinia, visitato il 3 marzo e che inizialmente non era stato valutato come a rischio contagio. Ieri, invece, il risultato del test. Sono finiti in quarantena 12 tra medici e infermieri per essere entrati in contatto con questo paziente, poi risultato positivo.Per la Asl di Viterbo, la presidenza della Regione parla di “120 le persone in sorveglianza domiciliare. 4 i posti in più di terapia intensiva attivati entro il 13 marzo. Medico positivo ricoverato a malattie infettive”.