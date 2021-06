La Viterbese spera di chiudere nei prossimi giorni il triplo affare di mercato con il Frosinone, ma intanto si guarda intorno per cercare di completare il reparto avanzato soprattutto se dovesse partire Tounkara che ha diverse richieste sia da squadre di Serie C, di Serie B e anche estere. La società di via della Palazzina ha fatto un sondaggio per l'attaccante Filippo Moscati, classe 92, che ha mitato nella sua carriera tra Serie C e Serie D, e che la stagione scorsa ha fatto bene proprio in Serie C con la maglia del Grosseto, con cui ha messo a segno 7 reti in 30 presenze.

Al momento però la priorità della Viterbese è chiudere con il Frosinone il triplo affare che porterebbe in gialloblù l'attaccante Michele Volpe, il centrocampista Andrea Errico e il difensore Riccardo Baroni. Proprio in questo senso nelle ultime ore si è riscontrata un' accelerata probabilmente fondamentale per la buona chiusura dell'affare. Il giocatore più in bilico per arrivare alla Viterbese era infatti Il centrocampista Andrea Errico che era tra i giovani in lizza per restare al Frosinone e disputare con la maglia dei Canarini il prossimo campionato di Serie B. La società ciociara sembra però ormai aver sciolto le riserve ed il giocatore verrà quindi dato in prestito anche nella stagione a venire. Nel campionato appena concluso con l'Avellino, Andrea Enrico è stato molto sfortunato perché è stato fermato da vari infortuni. Proprio l'ultimo scorcio di stagione disputato con la maglia degli irpini ha contribuito molto però a rivalutare il giocatore che adesso ha delle richieste anche da altre squadre di Serie C. Visti i buoni rapporti con il Frosinone, unitamente al fatto che l'arrivo di Errico fa parte comunque di un accordo complessivo tra la società gialloblù e quella ciociara che comprende l'arrivo di tutti e tre giocatori, il presidente Marco Romano è molto fiducioso in un lieto fine dell'operazione.

Particolare da non sottovalutare è inoltre quello relativo al fatto che proprio con la maglia della Viterbese due stagioni fa Andrea Errico ha disputato fino a questo momento la sua migliore stagione tra i Professionisti. Il centrocampista, che può giocare sia come esterno in un centrocampo a cinque ed anche dietro le punte, potrebbe essere un elemento molto importante per il nuovo tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto che spesso preferisce giocare con il trequartista. Proprio accentrato dietro le due punte, Andrea Errico ha disputato due stagioni or sono alcune delle sue migliori partite con la maglia gialloblù.