Viterbese: il nuovo direttore sportivo è Oscar Magoni. Ex calciatore fino allo scorso giugno alla Feralpisalo’

Oscar Magoni è il nuovo direttore sportivo della Viterbese. L'ex calciatore dell'Atalanta, con un passato anche in panchina come allenatore, prende il posto di Mariano Fernandez accasatosi alla Fidelis Andria.

Magoni un passato al Renate come direttore sportivo e fino allo scorso giugno con lo stesso incarico alla Feralpisalo', verrà ufficializzato nelle prossime ore. Per lui il compito di preparare il mercato invernale che per la Viterbese sarà particolarmente impegnativo sia in entrata che in uscita.