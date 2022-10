Sabato 8 Ottobre 2022, 05:40

Non è più lecito sbagliare e, a Monopoli, la Viterbese deve fare assolutamente punti. Stadio Veneziani ore 14,30, dopo la vittoria di Coppa di mercoledì scorso che non deve assolutamente illudere, la squadra allenata da Giacomo Filippi si rituffa nel campionato dove da ultima in classifica si appresta ad affrontare una delle squadre più in forma del girone.

L'allenatore predica lotta e sacrificio. "Dobbiamo archiviare sia la gara di Coppa che sia la partita con il Latina - ha detto il tecnico - a Monopoli ci aspetta una partita impegnativa. Serve voglia di sacrificio, voglia di lottare e voglia di voler fare punti perché noi abbiamo bisogno di tanti punti, nonostante incontriamo una squadra importante. È il momento di tirare fuori quella ferocia agonistica che in campi come questi è determinante". L'allenatore farà giocare con ogni probabilità gli elementi al momento più in forma e quindi Alessandro Polidori dovrebbe essere riconfermato al centro dell'attacco con il giovane D' Uffizi in appoggio. A centrocampo potrebbe ritornare Simone Andreis, con Semenzato e Rodio a giocare da quinti sulle fasce.

Resta da stabilire se Filippi getterà nella mischia dal primo minuto Emilio Volpicelli, ritagliandogli un ruolo più consono alle sue qualità, oppure se l'attaccante partirà dalla panchina per essere poi mandato in campo nel corso del secondo tempo. Ancora assente il giovane difensore di fascia destra Gabriel Santoni, che verrà rimpiazzato da Marenco. Dopo diverse settimane torna a disposizione il centrale Cristian Riggio, mentre non ci sarà a centrocampo lo squalificato Di Cairano dopo l'espulsione nel finale della partita di sabato scorso allo stadio Enrico Rocchi disputata contro il Latina. L'ultima volta che la Viterbese è scesa in campo sul terreno di gioco del Monopoli è stato l'11 novembre del 2020 con la squadra penultima in classifica e in quell'occasione i gialloblù ottennero un confortante 1-1 con il gol del pareggio che arrivò grazie a Tounkara. In questo momento la squadra pugliese è una delle più difficili da affrontare. La compagine allenata da Giuseppe Laterza arriva tra l'altro dal successo esterno sul terreno di gioco del Picerno. "Sarà una gara difficile e complicata - ha detto l'allenatore pugliese - ma ci faremo trovare pronti".

MONOPOLI (3-4-3): Nocchi; Bizzotto, De Santis, Falbo; Viteritti, Vassallo, De Risio, Rolando; Starita, Fella, Bussaglia. A disp. Avogadri, Iurino, Pinto, Fornasier, Piccinni, Simeri, Corti, Manzari, Piarulli, Montini, Cristallo. All. Giuseppe Laterza.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Semenzato, Andreis, Megelaitis, Mungo, Rodio; D’Uffizi, Polidori. A disp. Bisogno, Riggio, Volpicelli, Marotta, Simonelli, Nesta, Manarelli, Mbaye. All. Giacomo Filippi.

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia