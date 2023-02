Mercoledì 8 Febbraio 2023, 05:40

Braccata da due uomini che volevano stuprarla. Una 15enne dell’Alta Tuscia è riuscita per un soffio a scappare prima di finire nelle mani di due stranieri che volevano portarla via. La storia è stata scoperta grazie al coraggio della giovane che ha subito chiesto aiuto.

I due uomini, un 30enne e un 60enne, sono ora indagati per violenza sessuale aggravata su minore. I fatti sarebbero accaduti il 26 dicembre scorso davanti a un distributore di benzina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e da quanto raccontato dalla vittima durante l’incidente probatorio, la ragazza aveva appena parcheggiato il motorino quando le si è avvicinato il 30enne. L’uomo avrebbe subito allungato le mani per adescarla e costringerla ad entrare in auto.

Mentre la vittima si divincolava sarebbe stata afferrata anche dal 60enne. Tentavano di costringerla a salire nella loro vettura i due avrebbero iniziato a baciarla e a toccarla anche nelle parti intime. La minore però, nonostante la paura, avrebbe urlato e sarebbe riuscita a divincolarsi e a scappare. Testimoni della violenza tre ragazzi minorenni che sono stati ascoltati dagli investigatori e avrebbero fornito dettagli importanti.

Come quelli forniti dalle telecamere di sicurezza del distributore che avrebbero ripreso tutta la scena. Le immagini sono state acquisite dai carabinieri e ora sono al vaglio della Procura. Le parole della vittima sono state cristallizzate durante l’incidente probatorio avvenuto sabato scorso alla presenza di uno psicologo. La ragazza avrebbe ripercorso tutta la violenza, rispondendo alle domande del giudice per le indagini preliminari Giacomo Autizi. Avrebbe detto di essere stata accerchiata e baciata senza che lei avesse fatto nulla.

Uno dei due indagati ha precedenti per violenza sessuale.