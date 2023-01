Martedì 17 Gennaio 2023, 05:45

Via le transenne dal paese delle fiabe. Tutte o quasi quelle mappate di recente da Il Messaggero. Via delle Mura saracene riaperta almeno a metà per i pedoni, nel breve. E poi: il ritorno del medico di base e i bagni chimici. Sono alcuni degli impegni per il 2013 presi dalla sindaca in un incontro con gli abitanti di Sant’Angelo sabato scorso all’ex scuola elementare. Tappa di un tour pre-bilancio che sta toccando tutto il territorio. Con Frontini c'erano Katia Scardozzi (ex Comuni), Stefano Floris (Lavori pubblici), Silvio Franco (Commercio) e il consigliere Eros Marinetti (Protezione civile).

Anche a Sant’Angelo scatta il piano buche zero, con “l’asfaltatura delle prime strade più urgenti" e poi "la sistemazione della frana nella strada di accesso al paese, via Montesecco”, segnata da un restringimento di carreggiata e cartelli di pericolo. Barriere via intorno a uno dei pini di piazza Grande, altra situazione precaria documentata da questo giornale per il rischio di rami cadenti e un tombino aperto. Sempre qui, “sistemazione dei giochi per i bambini”.

“I residenti – dice Frontini - ci hanno rappresentato una criticità molto pressante di concentrazione delle auto sia nelle vie di accesso, che proprio all'interno del paese. E' nostra intenzione predisporre un piano parcheggi e di viabilità interna, per risolvere o quanto meno attenuare il problema e garantire la vivibilità dei residenti”.

Il caso di via delle Mura saracene: strada chiusa a causa della casa pericolante che tiene il paese diviso a metà. A che punto siamo? L’immobile, spiega Frontini, “è attualmente in carico ad un istituto bancario con il quale l'amministrazione interloquirà per poter effettuare i lavori, da parte dell'istituto o da parte dell'amministrazione in danno. I tempi non sono altrettanto brevi quanto la frana a inizio del paese, rispetto alla quale possiamo operare in autonomia, ma stiamo cercando di far sì che si possa riaprire almeno in maniera parziale per garantire il passaggio pedonale”.

Ritornerà il medico: “Una volta a settimana. Per sistemare il vecchio ambulatorio servirà tempo, stiamo cercando un altro locale, il dottore ha dato la sua disponibilità”, ha annunciato Scardozzi.

Aumenteranno i servizi a favore dei turisti con effetti positivi per i residenti: l’installazione di bagni chimici, panchine e 7-8 cestini per l’immondizia.

“Per noi – conclude Frontini - è importantissimo ascoltare e dare voce ai cittadini, non soltanto in campagna elettorale ma nelle fasi in cui si prendono le scelte strategiche, come in vista della predisposizione del bilancio. Non siamo amministratori che si fanno vedere solo al momento di chiedere la fiducia ai cittadini, ma riteniamo giusto organizzare incontri periodici per programmare, aggiornare, monitorare e condividere le priorità”.