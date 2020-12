Valerio Scanu, ecco "Il Canto di Natale": cd e dvd girato nel Regno di Babbo Natale a Vetralla

“Il Canto di Natale” secondo Valerio Scanu. E’ in lavoro per certi versi anomalo, quello che venerdì verrà pubblicato dal cantante vincitore nel 2010 del festival di Sanremo. Perché il cd con le più belle canzoni sul tema della festa uscirà insieme a un dvd girato interamente a Vetralla, nel Regno di Babbo Natale. Anzi, il tutto è nato anche grazie alla collaborazione «del mio amico Giorgio Onorato Aquilani» (a destra nella foto), che ha dato vita a una sorta di concept album accompagnato da un lungometraggio.

Il cd contiene undici canzoni natalizie tra le più celebri – da “Silent night” a “Jingle bells”, passando per “White Christmas” – e un inedito, “L’aria del Natale”. «Chi mi conosce bene – dice Scanu - sa che amo il Natale forse sopra ogni altra cosa. Mai come quest’anno mi ha dato modo di crescere e vivere un Valerio migliore. Un percorso che può appartenere a tutti e per questo motivo ho deciso di preparare un’incredibile sorpresa grazie alla preziosa collaborazione con i numeri uno del Natale in Italia». Promette che sarà «molto più del solito disco, molto più del solito film, molto più del solito libro. Chiunque vorrà imbattersi in “Canto di Natale” riceverà gli strumenti per cambiar vita e renderla qualcosa di straordinario».

Nel dvd a narrare la storia e a fare da collante tra le musiche saranno due ospiti d’eccezione: Massimo Lopez e Remo Girone. «Per realizzare questo lavoro – spiega l’artista - ho chiesto la collaborazione del mio amico Giorgio Onorato Aquilani e del suo Regno di Babbo Natale, ad oggi, per me, le massime autorità del settore». Il progetto è stato concepito come un percorso a tappe: il personaggio principale, interpretato da Scanu, è un ragazzo stufo dei ritmi frenetici imposti dalla vita.

Decide quindi di scappare ma si ritrova, come per magia, all’interno del Regno di Babbo Natale, dove Lo Spirito del Natale, alias Girone, lo guida donando spunti di riflessione e messaggi di saggezza. Incuriosito da un’Elfetta Ballerina, un po’ come Alice con il Bianconiglio, il ragazzo alla fine si troverà di fronte alla sua coscienza, che vestita da Schiaccianoci si esibisce ad ogni tappa nelle più belle canzoni di Natale.

