Va a funghi e si perde nel bosco, ritrovato dopo parecchie ore dai carabinieri

Si perde nel bosco mentre va in cerca di funghi. Ieri sera i carabinieri di Valentano (Viterbo), sono stati allertati dalla centrale operativa della compagnia di Tuscania. I militari erano appena stati chiamati dai familiari di un anziano di 68 anni, originario di Montefiascone, che era andato a funghi dalla mattina e non era più rientrato.Sono scattate le ricerche nella zona limitrofa alla strada provinciale Olpeta, all interno di un fitto bosco, quella da cui si erano perse le tracce dell'uomo. Le pattuglie dell’ arma in zona sono state fatte convergere, unitamente alla protezione civile e alla polizia locale, sul posto. Il dispositivo di ricerca coordinato dalla centrale operativa della compagnia di Tuscania, ha consentito alla pattuglia della stazione di Valentano, verso le ere 18.30 quando già nella zona era piombato il buio, di raggiungere l anziano e di soccorrerlo.L'uomo è stato trovato in buone condizioni di salute.