Mercoledì 24 Agosto 2022, 05:10

Viterbesi e dove trovarli. O meno. Perché c’è chi li candida, chi non lo fa e pure chi li mette in lista in trasferta. Come nel caso di Forza Italia, che ha rinunciato a Giulio Marini ma ha il senatore Francesco Battistoni nelle Marche. Nei collegi che toccano il territorio ci sono Silvio Berlusconi, Paolo Barelli, Anna Maria Bernini al Senato e Maurizio Gasparri alla Camera. Il centrodestra unito sarà rappresentato dal meloniano - e viterbese - Mauro Rotelli alla camera, nel collegio uninominale di Viterbo - Civitavecchia. Ma Fratelli d’Italia schiera pure il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, terzo in lista nel collegio plurinominale Rieti-Viterbo-Civitavecchia del plurinominale.

Un altro viterbese in campo, ex FdI, è Paolo Bianchini, catapultato però a Napoli per Italexit di Paragone. E poi il senatore uscente della Lega, Umberto Fusco, capolista al lurinominale ma stavolta in lista per la Camera: al Senato uninominale c’è infatti Claudio Durigon.

Della vicenda legata al Pd ormai si sa tutto: Marianna Madia al plurinominale alla Camera, Alessandro Mazzoli all’uninominale al Senato e il consigliere regionale Enrico Panunzi su Roma 1 a Montecitorio. Il Movimento 5 Stelle punta sull’ex consigliere comunale a palazzo dei Priori Massimo Erbetti in entrambi i collegi, ma c’è anche la tris di Civita Castellana, con i pentastellati Maurizio Selli e Simona Sassara oltre a Daniela Pinardi (Unione popolare con De Magistris) nel plurinominale Lazio 2/1. Da Bassano Romano ecco Paola Marchetti al proporzionale nel collegio Lazio 2 del Senato, con la lista dei rossoverdi (Alleanza verdi, Sinistra italiana e Reti civiche).

In medim stat terzo polo: al plurinominale del Senato c’è in seconda posizione Filippo Rossi, dietro ad Annamaria Parente, per l’uninominale alla Camera Luisa Ciambella e al Senato Alessandro Sterpa, infine Valentina Grippo e Maria Elena Boschi al plurinominale alla Camera.

Infine un tarquiniese: in seconda posizione della lista Noi Moderati per la Camera, collegio plurinominale Lazio 2/1, Gino Stella. Imprenditore del settore balneare, del commercio e della ristorazione, 37 anni, corre dietro alla senatrice Paola Binetti, ma è capofila anche a Torino e in lizza all’uninominale nel collegio di Bressanone.