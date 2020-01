Treni, guasto tra Orte e Roma Termini: è caos, convogli soppressi e ritardi fino a 60 minuti

Sta tornando progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, rallentata dalle 6.55 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini. La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma ha registrato «ritardi fino a 60 minuti». Lo ha riferito Rete ferroviaria italiana, spiegando che è in atto «la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza». Forti disagi per migliaia di pendolari.

Treni caos: guasto tra Orte e Roma Termini https://t.co/OFgRVBmRVs — Pierluigi di Cosimo (@pdicosimo) 13 gennaio 2020

Ultimo aggiornamento: 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo lunedì nero per i. A causa di unalla linea tra le stazioni diil treno dadelle 7,45 è stato cancellato. Arrivato in orario alla stazione di, i passeggeri sono stati fatti salire e dopo pochi secondi dagli altoparlanti è stato diffuso l'avviso di soppressione. Al momento tutti i treni non annullati sono bloccati a Orte e i passeggeri sono stati dirottati su un Intercity e sul regionale proveniente da Perugia. Entrambi fermi sui binari e pieni di viaggiatori. Nessuna notizia su quando i convogli potranno ripartire.. Rete ferroviaria italiana fa sapere che un «inconveniente tecnico» agli impianti di circolazione didalle 6,55 sta determinando un rallentamento della circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, «».