Tarquinia, sul palco la storia di Vasco: Braido, Solieri e Golinelli live con i Doppio senso

Nel tour de "Gli spari sopra" erano tutti e tre sul palco di Vasco Rossi, alla cui musica hanno contribuito in maniera pesante. E nella tappa viterbese del settembre 1993 hanno dato spettacolo allo stadio Rocchi. Poi si sono ritrovati per il mega concerto del Modena park, quello del record del mondo di biglietti venduti, lo scorso anno. Domani, sabato 29 settembre, saranno di nuovo nella Tuscia, stavolta all'Oktober fest di Tarquinia, a suonare le note del Komandante, insieme alla cover band locale dei Doppio senso.L'appuntamento alle 22, ma gli stand enogastronomici apriranno già dalle 18. Basso e chitarre di altissimo livello, quelle volute dai Doppio senso. Golinelli, il "Gallo", è il bassista di sempre del Blasco e calca ancora il palco al suo fianco, a parte la parentesi che lo ha trattenuto fuori un periodo questa estate a causa di un malore. Solieri è stato la sei note storica di Vasco e ha appena pubblicato il suo terzo album da solista: "Dentro e fuori dal rock'n'roll" è uscito lo scorso maggio.Braido invece tra il 1989 e il 1995 ha dato una nuova veste rock ai brani più celebri e contribuito alla musica del Rossi nazionale nel suo periodo d'oro: gli assoli fissati nel live "Fronte del palco" ancora oggi sono leggenda e punto di riferimento per ogni chitarrista. La sua discografia solista è lunghissima: attualmente sta dando gli ultimi ritocchi al cd di imminente pubblicazione e lavorando alla sua biografia.I Doppio senso? Eccoli: sono Alessandro Mazzacane (voce), Massimo Anselmi (chitarra), Alessandro Maffei (chitarra), Germano Barlattani (basso), Tiziano Giudice (tastiere), Leonardo Micio (batteria) e Emanuel Elisei (sax). Musicisti preparati con una bella esperienza sul palco. Hanno già suonato praticamente con tutto il resto della band di Vasco o quasi: da Diego Spagnoli, la voce che introduce i concerti, al "Lupo maremmano" Alberto Rocchetti con le sue tastiere, per concludere con il sax Andrea Innesto. Domani sono pronti a dare spettacolo con le tre guest star d'eccezione.