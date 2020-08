DiVino Etrusco a Tarquinia, evento enogastronomico torna nella location del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DiVino Etrusco, evento enogastronomico torna nella location del centro storico di Tarquinia con un calendario di eventi musicali e di arte di strada ricco e variegato. Venticinque tra band, solisti e dj e circa venti spettacoli di strada, tutto il distribuito su cinque serate l'edizione 2020 si svolgerà da mercoledì 19 a domenica 23 agosto e praticamente lungo tutto il centro storico cittadino, con otto diverse location coinvolte tra piazza Cavour, piazza Matteotti, piazza San Giovanni, l'Alberata Dante Alighieri, piazza San Martino, piazza Duomo e piazza d'Erba/piazza Santo Stefano. Ad unirle, I percorsi di degustazione, quelli artistici e quelli dedicati ai mercatini, per serate al solito pronte a soddisfare ogni gusto ed esigenza. Nel dettaglio: mercoledì 19 aapertura affidata a World Sound Machine,Gli Imbucati alla festa, Soreta e Komorra, Latte Plus e Martina Maggi, con l'arte di strada affidata a Daniela Cardellini, Godiè e Mago Lapone. Giovedì 20 spazio a FeMale trio, Four Tunes, No brass Trio, Mascalzoni Latini e al dj set di Black Snake Moan, con gli artisti Warner Circus, Dona Mora e Brillo Funambolo. Venerdì 21 sui palchi salgono British Invasion, Luca Carrubba, Ambigual DJ set, Union Beat e Eleonora Giudizi DJ set, con gli artisti Antonino Tre Mani, Fede Fattori e India Baretto. Sabato 22 spazio al Trio d'Autore, Polaroid, Ambigual DJ set, Doppio Malto e Let's Bon Ton, mentre per l'arte di strada vanno in scena Margherita Mischitelli, Simone Romanò, Pablo e Claudia, Fede Fattori e Donatella Morabito. Chiusura domenica 23 con Zooma Zooma, Karin Hellies, Patrizia, Franco Stefani duo e Palla Duo, con Niandra, Mago Lapone e Nigno Meraviglia ad allietare il pubblico con gli spettacoli di strada. Una degustazione dunque tra l'arte di strada e l'intrattenimento musicale. Questo appuntamento è inserito nell'ambito di Lazio delle Meraviglie della Regione Lazio.