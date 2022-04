Spaccia eroina in viale Trento, arrestato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio di monitoraggio del territorio per reprimere eventuali reati di criminalità comune, in viale Trento hanno notato un’azione di spaccio.

Un nigeriano stava cedendo una dose di eroina ad un giovane tossicodipendente di Viterbo. I carabinieri sono immediatamente intervenuti e una volta bloccato lo spacciatore lo hanno perquisito trovandolo con la dose di eroina che stava vendendo, del peso di un grammo. Lo hanno quindi portato in caserma, dichiarato in arresto e rinchiuso nelle camere di sicurezza della compagnia, mentre il giovane assuntore è stato segnalato alla Prefettura.