Si disfano dei rifiuti da lavori edili, denunciati dai carabinieri forestali: rischiano un anno di carcere

Lotta allo smaltimento "incivile" dei rifiuti. A Bolsena (Viterbo) i carabinieri forestali, in collaborazione con i colleghi di Montefiascone, nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica tre persone per aver ripetutatamente abbandonato su una proprietà privata dei rifiuti provenienti da una demolizione edilizia.Si tratta dei titolari e dell'autista di una ditta edile di Bolsena che, con queste modalità illecite, gestiva i rifiuti da demolizione prodotti nel corso delle ristrutturaziono. Invece di conferirli a un centro di recupero, per poterli poi smaltire senza danni all’ambiente e riducendo il ricorso a materie prime.Sul posto dove erano stati ammassati i residui di lavorazioni edilizie erano già stati abbandonati altri rifiuti da parte di ignoti.L'area è stata messa sotto osservazione dai militari della stazione di Bolsena. I tre rischiano ora di subire una condanna fino a un anno di carcere o ventimila euro di ammenda.«Quello degli abbandoni di rifiuti da parte di privati o imprese è purtroppo un evento assai frequente nel Viterbese, e a causa di questo è in corso di intensificazione l’attività di contrasto specifica da parte dei Carabinieri Forestali su tutto il territorio», rilevano i militari.