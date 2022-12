Scontro tra quattro auto sulla Cassia Nord, sei feriti

Scontro tra quattro auto sulla Cassia Nord, tra Viterbo e Montefiascone. E' successo dopo le 18,30, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze del 118, carabinieri e polizia locale. Sono state trasportate in ospedale sei persone che erano a bordo dei quattro mezzi (due procedevano verso Viterbo, le altre in senso opposto; sono in corso accertamenti sulla dinamica). Nessuno dei feriti è in condizioni gravi. La Cassia Nord è rimasta bloccata.