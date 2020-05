Salta in aria cabina Enel a Vetralla, indagano i carabinieri.

Questa notte una forte esplosione ha svegliato i cittadini di Vetralla. Intorno a mezzanotte è esplosa la cabina dell'Enel procurando un lungo black out.

Ancora ignote le cause che hanno provocato l'esplosione.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e i militari dell'Arma che hanno iniziato una prima ricognizione per ricostruire cosa sia successo.

Niente è stato lasciato al caso e aperte ci sono diverse piste: dall'incidente a un atto doloso.

Il balck out è stato risolto dopo alcune ore.

