Questa sera al CivitaFestival arriva il Briccialdi Saxophone quartet

di Ugo Baldi

Al CivitaFestival (a Civita Castellana, Viterbo) è di scena il Briccialdi Saxophone quartet. L'appuntamento è, come sempre, nel cortile del Forte Sangallo a partire dalle ore 21,30.



Il quartetto è composto da, Andrea Piccione sax soprano, Simone Bellagamba sax contralto, Andrea Leonardi sax tenore, e Leonardo Crescimbeni sax baritono. Nel programma del concerto figurano i brani Oh lady be good (G. Gershwin), Petit quatuor pour saxophone (Jean Françaix), I-III-VI movimento dalla Suite pour saxophonequartet (Jean Françaix), Promenade with Morricone (E. Morricone), Adagio for string (S. Barber), Suite Hellenique (P. Iturralde), Oblivion (A. Piazzolla), Morronga la milonga (J. Girotto).



«L’ensemble di saxofoni è probabilmente una delle formazioni più versatili che possiamo incontrare nel panorama musicale; la capacità di ricreare sonorità vicine al quartetto d’archi e, allo stesso tempo, quelle di una sezione di big band lo rende una formazione unica nel suo genere», dicono gli organizzatori.



Il repertorio proposto, che si adatta a manifestazioni ed attività musicali di qualunque genere, spazia tra le composizioni originali e trascrizioni di importanti pagine del repertorio classico e moderno.

Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:10



