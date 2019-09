A Ronciglione, sabato in piazza Vittorio Emanuele, sfilata delle Ferrari storiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paese di Ronciglione (Viterbo) torna ad essere scenario d'eccezione per le auto d'epoca. Sabato 21 settembre dalle ore 16 in piazza Vittorio Emanuele ad attraversare il paese saranno le più belle Ferrari realizzate a Maranello dal 1948 al 1970, accuratamente selezionate tra i modelli più significativi da tutto il mondo.Infatti, quest'anno la Ferrari Cavalcade classiche sarà dedicata al Lazio e Umbria, dove 100 tra i più importanti collezionisti di Ferrari da tutto il mondo saranno in un percorso turistico a bordo delle loro vetture per scoprirne la storia, la cultura, le eccellenze enogastronomiche, le meraviglie architettoniche e i paesaggi mozzafiato.Sarà un’occasione unica, una “mostra su ruote” che, dal 19 al 23 settembre 2019, porterà più di 200 clienti da 33 paesi nel mondo da Roma alla scoperta dei territori circostanti. Cavalcade è, infatti, l’evento più importante che Ferrari offre ai suoi clienti come massima espressione dell’eccellenza Italiana ed è stata pensata, fin dalle sue origini, proprio come occasione di promozione turistica del Belpaese nel mondo.In questo contesto si inserisce anche Ronciglione, con il passaggio della manifestazione previsto per sabato 21 settembre dalle ore 16 in piazza Vittorio Emanuele, per il controllo a timbro delle vetture provenienti da Viterbo e dirette a Roma. Ad accogliere gli equipaggi ci sarà il sindaco Mario Mengoni. «Un’occasione di grande visibilità internazionale – ha commentato il sindaco- : come anche per la Mille Miglia, siamo lieti di ospitare questo prestigioso passaggio di vetture Ferrari, simbolo di eccellenza del made in Italy. Ringrazio gli organizzatori per averci offerto questa preziosa occasione di visibilità turistica».A Ronciglione ed alla sua storia, sarà dedicata una pagina nel Carnet de Passage - ovvero la Guida turistico sportiva realizzata dall'organizzazione della manifestazione - che ogni concorrente avrà a bordo e sulla quale verrà apposto il timbro di avvenuto passaggio. Inoltre agli equipaggi verranno consegnati prodotti dolciari tipici del territorio confezionati per l'evento.