Ritardi e cancellazioni sui treni per Roma, odissea sulla linea Fl-3

Non è ancora l'alba di mercoledì. Il sole non è sorto ma i guai già sono arrivati. L'annuncio ufficiale è breve: Dalle 5.55 la circolazione ferroviaria sulla linea FL3, Roma Viterbo, è rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti nella stazione di Bracciano. I treni in viaggio registrano fino a 40 minuti di ritardo. Sul posto sono presenti i tecnici di Rfi.



Poche righe, appunto. Ma che per i pendolari della Tuscia significano affrontare l'ennesima giornata lavorativa non sapendo a che ora riusciranno a timbrare.

Passano meno di due ore e la situazione peggiora. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi fino a 60 minuti. Prosegue l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria italiana per ripristinare le normali condizioni di circolazione, recita l'aggiornamento.Ore 9,30: Permangono i rallentamenti, fino a 50 minuti, sulla linea FL3, Roma-Viterbo. Continua il lavoro delle squadre tecniche di Rfi per ripristinare la piena funzionalità degli impianti tecnici. Ma così sono già quasi 4 ore in cui sulla linea frequentata da migliaia di pendolari ogni giorno regna il caos. Alle 10, ecco la situazione ufficiale: Sta tornando progressivamente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea FL3, rallentato dalle 5.55 alle 10, per un guasto agli impianti della stazione di Bracciano.I treni in viaggio hanno fino a 50 minuti di ritardo, mentre nove convogli sono stati cancellati totalmente o per parte del loro percorso. Il racconto, l'ennesimo, di una via crucis. Capitano di frequente giornate di ritardi lungo la tratta, ma questa volta sono tre consecutive. La settimana era iniziata con un'ondata di maltempo anomala che ha provocato danni alla linea, con conseguenti cancellazioni e ritardi.«Ma questa volta non c'è nemmeno la scusa del brutto tempo», masticano amaro i viaggiatori sui social. Un utente testimonia: «Per ora 47 minuti di ritardo. Ieri stessa cosa, ma si sono scusati. Quindi, tutto a posto». Mentre una pendolare è alla disperata ricerca di «un esperto che abbia una spiegazione plausibile per i guasti e gli inconvenienti tecnici quotidiani. Perché c'è un guasto al giorno (quando dice bene)?». Alla fine, qualcuno si addolcisce con l'ironia: «Al terzo giorno di ritardo dice che ti danno un pezzo di terra».