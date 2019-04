Rifondazione comunista si presenta agli elettori di Civita Castellana: in lista tanti giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifondazione comunista è pronta a riportare un suo rappresentante nel consiglio comunale di Civita Castellana (Viterbo). Dopo cinque anni di assenza, causati dalla disastrosa precedente gestione del partito, in vista delle elezioni del 26 maggio, a Rc stanno costruendo una lista guidata dal giovane candidato Yuri Cavalieri. Che punta a portare più di un rappresentante nel parlamentino locale.Stanno lavorando al rilancio del circolo Roberto Pulitani, Paolo Abati, Daniela Pinardi (componente della segreteria), Sergio Riucci, volto storico del partito e della Cgil, e indipendenti impegnati nelle associazioni cittadine, come Ornella Sacchetti. Molti i giovani attesi in lista.Il primo incontro con la cittadinanza è per sabato prossimo alle 17.30, al circolo Arci “Il Fortino” in via del Forte 40, nel cuore del centro storico. Sarà presentato il programma elettorale e, in particolare si affronterà il tema del lavoro con il sostegno del sindacato Usb, rappresentato dal responsabile nazionale del commercio Luca Paolocci.