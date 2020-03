Restiamo a casa: Letizia Marchetti testimonial della Federmoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da a controfigura a testimonial. Nel gruppo della campagna di sensibilizzazione #DISTANTIMAUNITI, lanciata dalla Federazione Italiana notociclistica, c’è come testimonial anche Letizia Marchetti.La pilota di Civita Castellana, ex pluricampionessa italiana di moto donne, vice campione d’Europa nello stesso settore e prima donna a vincere una gara maschile, è attualmente è impegnata nell’ organizzazione Womens’ european cup (campionato femminile classe 300). Ora si è messa ad disposizione della Federazione per lanciare un appello affinché tutti, in particolare i giovani, restino in questi giorni a casa.«Insieme ce la faremo – ha detto - in fondo tutti i veri sportivi hanno o consapevolezza di cosa significa fare sacrifici per un obiettivo proprio o di squadra, e sanno cosa significa la disciplina e il rispetto delle regole. Questo è il tempo di rispettarle per un bene comune e anche io mi sono sentita dovere di dare un piccolo contributo».In precedenza la Marchetti è stata la controfigura di Belen Rodriguez, in sella ad una Ducati per una nota azienda telefonica italiana ed ha spesso messo a disposizione la sua immagine e notorietà per manifestazioni di beneficenza in tutta Italia, tra cui quella contro la volenza sulle donne. Per l'attività sportiva, con il suo team Motoxracing è in attesa della conferma della partenza del campionato europeo femminile, fissata per il 26 aprile a Misano.