Martedì 22 Marzo 2022, 06:45

Sostenibilità, innovazione e inclusione. Sono stati questi i tre temi principali della conferenza "Per far bene, per tutti" organizzata dalla Regione Lazio ieri presso l'Aula Magna dell'Unitus di Viterbo. A dirigere i lavori, il presidente Nicola Zingaretti, che ha presentato la programmazione 2021-2027 dei fondi europei ed alcuni dei grandi progetti dedicati alla riqualificazione del territorio di Viterbo.

"Quello che accadrà nei prossimi sei mesi condizionerà la vita dei prossimi 60 anni, almeno - ha dichiarato il presidente della Regione - Avremo la grande opportunità di porre fino al vecchio e sbagliato modello di sviluppo per realizzarne uno completamente nuovo". Saranno 15,9 miliardi di euro i finanziamenti in arrivo per l'intera regione, parte dei quali saranno fondamentali per la crescita del Viterbese, "un territorio dal quale sarà fondamentale ripartire", secondo Zingaretti.

Tra le opere in cantiere, il già annunciato completamento di Belcolle, ospedale pronto a diventare un fiore all'occhiello per il settore sanitario regionale. Accanto a questo, le opere di recupero dell'ospedale vecchio (14 milioni per trasformarlo in Borgo della cultura) e del convento di San Simeone (15 milioni per renderlo un campus universitario e luogo di ospitalità per donne in stato di necessità). Fondamentale, anche la riqualificazione dei trasporti e delle vie di comunicazione, grave handicap del territorio.

Tra i progetti che dovrebbero realizzarsi nei prossimi 5 anni troviamo la Orte-Civitavecchia (472 milioni per l'ultimo tratto), il potenziamento della rete ferroviaria (400 milioni per il raddoppio della Roma-Civita Castellana-Viterbo e nuovi treni), l'adeguamento e bypass da Sutri della Cassia Sud (350 milioni), la ciclovia che abbraccerà il lago di Bolsena e quella che da Ventimiglia arriverà a Roma, toccando la Tuscia. Per la cultura e il territorio, invece, saranno fondamentali i 20 milioni stanziati per il Trevinano, definito da Zingaretti "un futuro polmone attrattivo del Viterbese".

Tra le altre opere più interessanti, anche quelle legate alla riqualificazione dell'edilizia territoriale (16,5 milioni per infrastrutture e ammodernamento dei servizi, come banda ultra larga e car sharing elettrico). Accanto al presidente regionale, a illustrare i progetti legati al territorio, gli assessori Alessandra Troncarelli e il consigliere Enrico Panunzi, che ha anticipato anche l'interramento del passaggio ferroviario di Porta Fiorentina.