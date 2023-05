Domenica 7 Maggio 2023, 05:35

Rapinano anziano in un parcheggio in pieno giorno. Venerdì mattina un 82enne dopo aver fatto acquisti in un centro all’ingrosso per attrezzi agricoli sulla Cassia è stato avvicinato da due uomini. Due uomini che in una manciata di secondi lo hanno bloccato e gli hanno portato via il borsello e l’orologio. L’aggressione e la rapina hanno destato l’attenzione di altri clienti del negozio che vedendo confusione nel parcheggio hanno subito pensato a una lite e chiamato i carabinieri. I militari, arrivati davanti al centro all’ingrosso sulla Cassia nei pressi di Sutri, dopo aver soccorso l’anziano hanno subito capito che non si era trattato di una banale lite ma di una rapina.

Secondo quanto ricostruito grazie all’ascolto della vittima e di alcuni testimoni, poco prima dell’ora di pranzo due uomini, con un volto coperto da mascherine chirurgiche come durante il periodo pandemico, hanno avvicinato l’anziano e lo hanno strattonato e cercato di immobilizzare per farsi consegnare il borsello. Mentre l’anziano era bloccato uni dei due malviventi gli avrebbe anche strappato l’orologio dal polso.

I due rapinatori si sono poi allontanati in direzione Viterbo a bordo di un’autovettura. I carabinieri dopo aver ascoltato la vittima hanno subito allertato tutte le stazioni per intercettare i veicoli sospetti in transito su entrambe le direzioni di marcia della Cassia. A individuare l’autovettura con i due soggetti a bordi è stata la stazione dei carabinieri di Vetralla che aveva predisposto due posti di blocco lungo l’arteria. L’auto sospetta alla vista dei militari avrebbe tentato di accelerare la corsa per darsi alla fuga. Manovra che però è costata casa. I due uomini hanno subito perso il controllo alla vettura che è finita fuori strada. Mentre i carabinieri bloccavano il guidatori, l’altro è riuscito ad allontanarsi nelle campagne facendo perdere le sue tracce.

«La viabilità - spiegano i carabinieri - è stata messa in sicurezza da equipaggi dell'aliquota radiomobile di Viterbo e di Ronciglione, così da consentire agli altri colleghi di ricercare la refurtiva che è stata in buona parte ritrovata e poi restituita al legittimo proprietario». La vittima nonostante il forte shock per la rapina subito non ha riportato nessuna lesione e non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. L’uomo fermato invece, uno straniero dell’Est Europa gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza per rapina e posto a disposizione della magistratura di Viterbo. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Ronciglione sono ancora in corso per identificare e fermare il secondo uomo ancora in fuga.