Poste Italiane, il nuovo centro di distribuzione è al Poggino: con 90 addetti copre 11 Comuni

La città dei Papi ha un centro di distribuzione nuovo di zecca. E' stato inaugurato stamattina dai dirigenti di Poste Italiane alla presenza della sindaca Chiara Frontini.

La nuova sede, che sostituisce quella in via Ferroni, si trova nella zona industriale del Poggino, in via dell’Industria, e si estende su una superfice complessiva di oltre 3 mila metri quadrati.

Il centro di distribuzione è diretto da Alessia Stefanini, ci lavorano circa 90 addetti tra portalettere e operatori interni. Riuscirà a coprire un bacino territoriale molto esteso, suddiviso in 59 zone con competenza, oltre a Viterbo, su altri dieci Comuni: Gallese, Vasanello, Tessennano, Vitorchiano, Arlena Di Castro, Tuscania, Vetralla, Bassano in Teverina, Bomarzo e Soriano nel Cimino.

Imponente anche il parco mezzi, che comprende oltre 60 veicoli grazia ai quali i portalettere raggiungono un totale di 114 mila abitanti. La sede è dotata di un impianto fotovoltaico che consente una totale autosufficienza dal punto di vista energetico.