Pioggia di medaglie per la Body Shape al terzo trofeo Tuscia di Tarquinia

Le allieve della ginnastica ritmica della Body Shape di Civita Castellana (Viterbo) hanno collezionato 11 ori, 3 argenti, un bronzo (e solo un quarto posto) nella gara disputata al palazzetto di Tarquinia, intitolata “3° Trofeo Tuscia”.Ben 68 le allieve schierate in pedana dalla Body Shape allenate da Letizia Marchetti divise in squadre per categoria e per specialità, che si sono confrontare con altre 170 squadre, per un totale di circa 500 ginnaste.Per la maggior parte erano all'esordio, ma si sono esibite in pedana da veterane.Prime classificate squadra Esordienti Cerchio: Gulino, DeGiorgi, Cobaji, Meraglia);Terze classificate stessa categoria: Ottaviani, Curarari, Cascioli, Savioli:Prime classificate categoria Corpo libero: Riganelli, Evangelisti,Panichelli,Quadraroli,Cerri;Seconde Classificate stessa categoria: Sorignani, Colamedici,Verginis, DeAngelis,Ali;Quarte classificate Esordienti Palla: Mazzi, Vincenti, Profili;Prime classificate categoria corpo libero Esordienti: Degl' Innocenti, Pinardi,Spolverini,Perniconi,Grillini,Simmini;Prime Classificate corpo libero allieve: Ayat, Falchi, Caponi, Quirini,Farina);Seconde classificate Esordienti corpo libero: Musio, Simmini, Di Cosimo, Fascella;Prime Classificate Categoria Allieve Cerchio: Corciulo,Raponi, Degl'innocenti;Senior Cerchio: Maroni, Imbrò, Annibali, Romano;Prime classificate squadra Allieve Palla: Gabrielli, Di Niccola, Dionisi, Mancini, Angeli,Santoro;Prime classificate categoria Argento Senior Palla Cerchio: Cola, Della Marchesina, Piccarozzi, Sora,Liciarelli;Prime classificate categoria Argento Senior Nastro Palla; Francioli, Vaccarelli, Emili, Febbi).rime classificate categoria Allieve Oro corpo libero: Perini, Brunelli, Matteucci, Mulè;Prime Classificate Categoria Senior Oro Corpo Libero: Nelli, Di Battista, Filippelli, Brandi;Prima classificata Individuale senior oro Cerchio: Giulia Pozzovio;«Sono veramente molto orgogliosa di tutte loro - ha detto Letizia Marchetti - hanno lavorato duramente sotto le vacanze di Natale per arrivare prontissime e preparate alla loro prima gara, e ci sono riuscite...sognavano il podio e l'hanno ottenuto, da insegnante non posso che essere soddisfatta del lavoro fatto e tanto contenta per aver visto un sorriso enorme sui visi delle mie ragazze. Ben 15 Squadre schierate in pedana e un'individuale e Ben 14 coppe e una medaglia d'oro individuale portate a casa».