Pendolari Orte-Roma, mattinata nera: ritardi fino a un'ora e mezza

Un viaggio che nemmeno la Via Crucis. Ennesima mattinata da dimenticare quella dei pendolari lungo la linea Orte Roma. A causa di un non meglio precisato 'guasto infrastrutturale' tra Gallese e Orte, i regionali e gli Intercity stanno subendo cancellazioni e ritardi fino a un'ora e mezza. Tutti vengono inoltre dirottati sulla linea lenta. I treni Alta velocità stanno invece continuando a transitare sulla linea direttissima a danno di quelli dei pendolari. Il regionale veloce in partenza dalle 7,45 da Orte è ad esempio arrivato a Tiburtina alle 9,45 anziché alle 8,14.



© RIPRODUZIONE RISERVATA