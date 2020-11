Orte, morta per Covid la storica maestra Orlandi: il cordoglio del sindaco Giuliani

Terzo decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore. La notizia arriva dal sindaco di Orte, Angelo Giuliani: «Questa mattina abbiamo appreso con enorme dispiacere della scomparsa della maestra Ludovica Orlandi, morta per Covid, in una struttura della provincia».

Nel bollettino odierno, la Asl aveva comunicato altri due morti, pazienti ricoverati nelle strutture Covid di Belcolle: una 83enne di Bomarzo, ospite della struttura Myosotis, e un 86enne residente a Blera.

«Questa orrenda malattia ha portato via una persona tanto amata dalla comunità ortana, che ha dato tanto all'insegnamento e alla formazione di generazioni di ragazzi. Il sindaco e tutta l'amministrazione comunale la ricordano con affetto e si stringono intorno ai suoi famigliari», conclude Giuliani.



