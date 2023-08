Nepi, tentata rapina in una macelleria: fermato il presunto ladro

Momenti concitati nella serata del 29 agosto a Nepi a causa di una tentata rapina a una macelleria tabaccheria. Secondo quanto ricostruito, al momento della chiusura dell'attività il ladro sarebbe entrato nell'attività di via Gori. Il malvivente avrebbe trovato resistenza nella persona dietro al bancone, presumibilmente il titolare, e ci sarebbe stata una colluttazione in cui entrambe le persone sarebbero risultate ferite. Il ladro sarebbe a quel punto scappato. Molti aspetti non sono ancora chiari della vicenda e ancora non sono trapelate ricostruzioni ufficiali di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale. Pare che un uomo, il presunto ladro sia stato fermato nei pressi di Civita Castellana.

"Ieri sera c’è stato un tentativo di furto in un attività commerciale in Via Gori . Sembrerebbe che ci sia sta una colluttazione con il rapitore . La mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale al titolare dell’attività e a tutta la sua famiglia" ha scritto sui social il primo cittadino.

U.b.