Nel weekend a spasso nella Tuscia viterbese alla scoperta di necropoli etrusche, orridi e aree protette

Le escursioni in programma tra sabato 12 e domenica 13 gennaioL'associazione Thesan organizza una visita nell’area archeologica di Luni sul Mignone. Si tratta di un insediamento preistorico e tardo-etrusco, nel quale le attività di culto si sono protratte fino all'epoca medievale. Situato nel territorio comunale di Blera, a circa 5 km dall'abitato antico di San Giovenale, è accessibile attraverso vie campestri a partire dalla strada che unisce Blera e Monte Romano. Percorso impegnativo. Raduno: sabato, ore 10 al Bar Chalet di Viterbo (piazzale Gramsci). Info: 328.0166513; www.thesanterreetrusche.comDomenica, escursione alla necropoli etrusca del Terrone, presso Blera, a cura dell'associazione Archeotuscia. Il sito si estende per circa 500 mt ed è punteggiato da numerose tombe a dado e semidado di cui molte visitabili senza molte difficoltà. Prende prende il nome dal un mausoleo, eretto a fianco di una villa romana. La tomba principale è databile al VII sec. a C. e comprende una camera funeraria con quattro pilastri e due camerette secondarie. Raduno alle ore 8,45, a Viterbo, al parcheggio della Valle di Faul. Info: 839.2716872 (Luciano); 328.8417497 (Raffaele); 320.2685517 (Mario);Sempre domenica, a cura di Antico presente, si raggiunge di nuovo Blera per poi percorrere l’antico tracciato della Via Clodia, attraversando un paesaggio storico-naturalistico di rara suggestione che si incunea tra le gole del fiume Biedano, considerate tra le più affascinanti del Lazio. "Un tempo ricche di vita ed attività - spiega la guida turistica Maria Giulia Catemario- oggi sono custodi di una natura integra e selvaggia tra piccole dighe, cunicoli, mulini, grotte, cave e i caratteristici borghi medioevali: il tutto all’interno dell’area protetta del Parco Marturanum nel comune di Barbarano Romano e Blera". Appuntamento: ore 9.30 in piazza Papa Giovanni XXIII a Blera di fronte al ristorante la Torretta; info e prenotazioni: 335.8034198; www.anticopresente.it