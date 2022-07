Morte del piccolo Fabio, i giardinetti saranno dedicati a lui. Il sindaco Profili: «L'ho promesso ai genitori»

«Ciao Fabio». E un palloncino che vola, come è successo ieri sera al suo funerale. Il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, saluta così sul suo profilo Facebook il bimbo morto mercoledì scorso nella piscina comunale di Grotte di Castro.

Il nome dei piccolo resterà per sempre nella memoria di Bagnoregio: Profili ha infatti promesso ai genitori che i giardinetti della frazione dove risiedeva saranno intitolati a lui

«Tantissimi palloncini colorati, le canzoni del tuo cartone animato preferito (Spiderman, ndc), i volti e gli abbracci dei tuoi compagni di giochi in prima fila, tutte immagini non dimenticheremo. La sofferenza di una famiglia, di due genitori, in una comunità unità, è la sofferenza di tutti. Così è stato e così sarà. Non ci si può abituare all’assenza di un bambino di 4 anni, ma si può fare di tutto affinché quell’assenza possa essere ricordata ogni giorno dell’anno. Ho promesso ad Ambra e Giulio che i giardinetti di Castel Cellesi saranno dedicati alla memoria di Fabio, così che negli occhi dei suoi compagni di giochi possano rivedere il suo sguardo felice».

Profili chiude proprio riprendendo la più grande passione del bimbo: «Ciao piccolo Spiderman!».