Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:00

Anche le favole più belle si sa, qualche volta, non hanno un lieto fine. Ieri, la storia tra il Monterosi e Davide D’Antoni, è finita bruscamente: il tecnico che ha portato il Monterosi per la prima, storica, volta in serie C tra i professionisti è stato esonerato.

D’Antoni ha pagato severamente l’andamento delle ultime tre settimane, con i biancorossi che hanno rimediato quattro sconfitte consecutive precipitando a ridosso della zona playout nel girone C.

L’ultima, quella di domenica scorsa contro la Turris, è stata esiziale per il mister di Capranica che lascia il Monterosi con 13 punti in classifica, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte.

Che il futuro di D’Antoni fosse scritto si era intuito tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Subito lo stop contro la Turris infatti, il direttore generale del Monterosi Fabrizio Lucchesi e il presidente - o meglio patron come spiegheremo tra poco – Luciano Capponi sono rimasti sulle tribune del Rocchi a lungo, impegnati in un prolungato conciliabolo simile ad una sentenza di condanna per D’Antoni.

Poi, nella serata di lunedì, la mezza rivoluzione societaria con il nuovo consiglio di amministrazione che ha investito della carica di presidente Ione Giacchetti già nel gruppo societario che sarà affiancata dal nuovo vice- presidente Antonio Evangelista.

La novità sta nell’ingresso di Giorgio Crea, plenipotenziario di un gruppo di soci di minoranza che starebbero entrando in società per rafforzare il club.

«Il comandante in capo resto io – sgombra il campo dalla voci di un passo indietro lo stesso Capponi – tra i professionisti serve dotarsi di un consiglio di amministrazione e le nomine effettuate lunedì servono esclusivamente per rafforzare il Monterosi, d’altronde ho sempre occupato la carica simbolica di patron».

Tornando al campo però si pensa al post-D’Antoni: il nome forte per sostituirlo – oggi dovrebbe essere il giorno dell’annuncio – è quello di Leonardo Menichini, allenatore di Ronciglione che vanta un lungo passato tra i professionisti, avendo guidato Salernitana, con la quale ha vinto proprio un campionato di serie C, Crotone, Pisa, Grosseto e Reggiana. Un nome forte per scuotere un gruppo apparso in difficoltà nelle ultime giornate.