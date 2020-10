Montalto, trovato morto in un terreno uomo di 40 anni. Probabile overdose da droga

Un uomo di 40 anni, Fulvio Recchi, è stato trovato morto questa mattina in un appezzamento di terreno in strada degli Orti, adiacente il canile comunale di Montalto di Castro.

Dell'uomo non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri e solo questa mattina, quando i familiari non lo hanno visto rientrare a casa, si sono recati nel terreno dove Fulvio era solito andare, trovandolo privo di vita. Sul posto i carabinieri della stazione di Montalto e il nucleo operativo e investigativo di Tuscania per i primi rilievi.

Alle14 è poi arrivato sul luogo da Roma il medico legale per l'ispezione cadaverica. Secondo i primi accertamenti le cause del decesso sarebbero per overdose, ma verranno eseguite ulteriori analisi presso l'istituto di medicina legale la Sapienza di Roma. Fulvio era conosciuto da tutti, cresciuto nella cittadina castrense e in molti lo ricordano con affetto.

Ultimo aggiornamento: 15:42

