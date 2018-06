Montalto: tamponamento sull'Aurelia, traffico in tilt

Incidente stradale alle 18 di oggi sulla strada statale Aurelia. Tre autovetture si sono scontrate al km 104+600 sulla corsia in direzione Roma, poco prima del bivio per Montalto di Castro. Sul posto...

Palazzo dei Priori: per la scelta del nuovo sindaco alle 19 l'affluenza è stata del 32,74 per cento, contro il 45,23 per cento del primo turno (oltre 12 punti percentuali in meno). Alle 19...