Montalto, in sella a uno scooter palpeggia le ragazze in strada: denunciato 34enne

È stato identificato e rintracciato dai carabinieri il 34enne che in sella a uno scooter si aggirava sul litorale palpeggiando le ragazze che passeggiavano a piedi.



L'uomo, residente nella provincia di Roma, è stato denunciato per violenza sessuale e lesioni a seguito di una indagine congiunta tra i carabinieri di Montalto, Tarquinia e Tuscania. Le vittime, al passaggio dello scooter, venivano violentemente palpeggiate e in una circostanza una di loro era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.



In questi giorni la procura di Civitavecchia ha emesso il provvedimento nei confronti dell'uomo. Sarebbero almeno sei i casi avvenuti sulla riviera viterbese: quattro a Montalto e due a Tarquinia.