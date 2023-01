Montalto: da Firenze una squadra di carabinieri cinofili per cercare il 67enne scomparso

Ancora nessuna traccia di Rakip Amzov, il 67enne macedone scomparso lunedì scorso da Arlena di Castro. Per tutta la giornata di ieri i carabinieri hanno setacciato la zona rurale a nord di Montalto, dove l’uomo è stato filmato l’ultima volta dalle telecamere di sorveglianza di un distributore di carburanti sulla strada provinciale 105.

Alle ricerche ieri sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo cinofili da Firenze, che hanno battuto anche l’area dei parchi fotovoltaici. Le ricerche hanno interessato inoltre alcuni casali abbandonati, nell’ipotesi che il 67enne potesse aver trovato riparo dal freddo di questi giorni. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco che ha perlustrato l’area nei pressi del ponte del fiume Fiora, sotto le mura del centro storico di Montalto di Castro.

Difficili le operazioni di ricerca poiché la zona è molto vasta, in aperta campagna, e da quel punto è possibile raggiungere l’entroterra viterbese e la Toscana. Molti gli amici e i conoscenti dell’uomo che dal giorno della sua scomparsa si sono uniti alle ricerche cercando di capire quale sia il tragitto che Rakip Amzov abbia percorso a piedi.

Il 67enne è scomparso dal 23 gennaio quando dalla sua abitazione ad Arlena di Castro è uscito alle otto di mattina per non fare più ritorno. La sera stessa è stato filmato dalle telecamere di sorveglianza in due punti: prima in un bar del centro cittadino di Montalto, poi alle 22:45 in un distributore di carburanti sulla strada che porta al parco archeologico di Vulci. Rakip Amzov è alto un metro e sessanta, corporatura robusta e al momento della scomparsa indossava un giubbotto, un paio di pantaloni di colore scuro e un grosso zaino sulle spalle.