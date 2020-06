Rischiano di annegare: due ventenni salvati nelle acque di Montalto

Ultimo aggiornamento: 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi salvataggi in mare della stagione balneare. Due ragazzi di 20 anni, di Viterbo e Bolsena, hanno rischiato di annegare alle 15 di oggi sulla costa di Montalto.I giovani, intorno alle 15, stavano facendo il bagno davanti lo stabilimento balneare il Gabbiano, quando la forte corrente marina li ha trascinati al largo. I due bagnini dello stesso stabilimento balneare, accortisi del pericolo, sono andati immediatamente in soccorso ai due ragazzi con il pattino e con il Baywatch.Una volta raggiunti, li hanno trascinati a riva sani e salvi; per loro solo affaticamento e tanto spavento. La Guardia costiera consiglia: «Quando le condizioni meteo-marine non sono ottimali, di evitare di fare il bagno sia per salvaguardia della propria incolumità, sia di quella dei soccorritori». Ulteriori avvertenze riguardano «di non allontanarsi mai troppo dalla costa, dai compagni e dalla vista del bagnino quando si fa il bagno».Come tutti gli anni, anche per questa stagione balneare dal 15 giugno parte la campagna “Mare sicuro”. Uomini e mezzi della Guardia costiera saranno impegnati fino a settembre a tutela di bagnanti e diportisti per garantire la corretta fruizione delle spiagge e del mare.