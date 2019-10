Mezza maratona lago di Vico, vincono Luca Parisi e Federica Livi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 900 persone hanno dato vita a una festa del running nella dodicesima edizione della Mezza maratona del lago di Vico, a Ronciglione in provincia di Viterbo.Organizzata dal Forhans Team con il patrocinio del comune di Ronciglione, dal punto di vista tecnico la gara si è rivelata all’altezza della meravigliosa location, immersa nel verde della Riserva Naturale, con il vincitore Luca Parisi che ha confezionato il record della manifestazione chiudendo i 21,097 metri in un’ora, 8' e 20". Tra le donne imprendibile Federica Livi, che ha stravinto la prova femminile trionfando con quasi 6' di vantaggio su Sara Pettini e con quasi 7 su Silvia Vinci.Entusiasmo anche nella stracittadina di 9 km che, oltre ai vincitori Roberto Del Negro tra gli uomini e Martina D’Atria, tra le donne (entrambi Gs Bancari Romani), ha premiato tanti runners che hanno scelto il lago di Vico per una domenica di sport. Tra questi anche una mamma che ha corso l’intera gara spingendo il passeggino con il figlio fino all’arrivo. Una bellissima giornata di sole e una temperatura ideale hanno permesso agli atleti di performare al meglio.Un percorso veloce, affascinante e in piena sicurezza grazie allo sforzo delle forze dell’ordine locali che hanno garantito la chiusura delle strade. «Un appuntamento annuale al quale il nostro Comune è molto affezionato – ha commentato il sindaco, Mario Mengoni. E’ stata una vera e propria festa dello sport, alla quale hanno preso parte centinaia di partecipanti, accolti dalle bellezze della nostra preziosa Riserva naturale. Ringrazio come sempre il Forhans Team per l’organizzazione impeccabile».Parole entusiastiche anche dal presidente del Forhans Team, Gianluca Calfapietra. «Una delle edizioni più belle di sempre. Il lago di Vico e tutta l’area del comune di Ronciglione rappresentano una risorsa naturale meravigliosa della nostra regione - dice Calfapietra - e vedere gli atleti correre e competere al massimo all’interno del verde della Riserva naturale, a contatto con le acque del lago e in sicurezza, ci riempie di soddisfazione. Notare poi come la maggioranza dei partecipanti si sia fermata anche dopo la gara per godersi un pranzo domenicale nella natura ci conferma ancora una volta la bontà della scelta di puntare su questa location».