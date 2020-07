Maltempo: stop alla tintarella, acquazzone sul litorale viterbese

Weekend al mare interrotto da un fronte temporalesco, che oggi all’ora di pranzo sul litorale viterbese ha causato alcuni disagi. A Tarquinia i volontari Aeopc, su richiesta della sala operativa regionale, sono intervenuti al lido dove la forte pioggia ha allagato alcune strade.



La Protezione civile, con l’ausilio delle pale, ha rimosso alcuni detriti che ostruivano i tombini per far defluire l’acqua nel sistema fognario. Anche a Montalto fuggi fuggi dalla spiaggia. Il temporale in una manciata di minuti ha raggiunto la cittadina costiera, dove un forte acquazzone ha colto tutti di sorpresa.



Non ci sono stati particolari disagi alla circolazione stradale, anche perché il fronte temporalesco si è poi diretto presto verso la Toscana. Gli operatori turistici sperano in una domenica di sole, le previsioni meteo sembrano buone e le temperature sono leggermente diminuite.