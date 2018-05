La pilota Marchetti fa lezione ai ragazzi delle scuole: «Io vado veloce solo in pista»

di Paolo Baldi

Letizia Marchetti testimonial a Roma per la “Settimana della sicurezza stradale”. La pilota viterbese di motociclismo è salita in cattedra nella scuola dell’istituto paritario “Rosmini”, a Roma. Professoressa per un giorno, come campionessa di motociclismo che domenica scorsa ha messo a segno una doppietta sul circuito del Mugello, nella categoria speciale Time 103% nel Trofeo R1 Cup.



Marchetti ha raccontato la sua esperienza di centaura per poi rispondere alle molte curiosità degli studenti, provenienti dalle classi 4° e 5° della primaria e dalla secondaria di primo grado. «Ho praticato diversi sport nella vita - ha esordito Letizia - ma con il motociclismo si è creato subito un feeling particolare. Ho vinto la prima gara alla quale ho preso parte dove a correre erano solo donne, ma presto ho capito che potevo competere alla pari anche con gli uomini, e magari anche batterli».



«Il passo successivo è stato passare dalla strada alla pista, dove si corre in sicurezza con regole chiare», ha aggiunto. Per entrare meglio nel clima la Marchetti ha portato con sè l’abbigliamento di gara, passato poi al minuzioso vaglio degli studenti, mentre il collaudatore e pilota Emanuele Brizioli illustrava il funzionamento di una vera moto da pista, una Ducati 996 Ri, presente all'incontro per l’occasione.



A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Esther Fenizia, mentre all’incontro hanno preso parte alcuni insegnanti dell’istituto, tra i quali Renato Galdo, referente per il progetto.



