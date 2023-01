Lunedì 16 Gennaio 2023, 05:25

Il lavoro? C’è, ma non si trovano i lavoratori. Lo sostiene una storica agenzia per il lavoro della provincia di Viterbo, la Ali, soprattutto per quanto riguarda il principale polo industriale: Civita Castellana. Quella che suona come una provocazione - specie in una provincia dove, secondo gli ultimi dati, i disoccupati sono circa 12 mila - nasconde una realtà particolare. «Nella maggior parte dei casi che trattiamo - spiega il responsabile della filiale di Civita Castellana, Gianluca Parroccini - non manca la disponibilità dei giovani a fare dei sacrifici, al contrario. Mancano proprio le competenze specifiche». E per questo molti posti rimangono scoperti.

«Abbiamo sempre lavorato soprattutto con le aziende del distretto ceramico - continua Parroccini - ma negli ultimi tempi le opportunità si sono moltiplicate anche in altri settori che in passato non ricorrevano ai nostri servizi». Attualmente ci sono decine di proposte nel mondo dell’edilizia: muratori, intonacatori, cartongessisti, geometri, responsabili di cantiere, ma anche nei settori ad essa collegati (serramentisti, interior designer, consulenti di vendita di prodotti per l’arredo e dei materiali per le ristrutturazioni). Stanno esplodendo anche le richieste di professioni amministrative.

«Si iniziano a registrare notevoli richieste anche per il settore metalmeccanico, che non ha mai avuto una grande tradizione nel nostro territorio: andiamo da figure altamente specialistiche legate alla progettazione o al custormer service, a quelle più operative legate alla produzione, come saldatori, manutentori, meccanici, assemblatori. Il livello delle figure che ci richiedono le aziende si sta alzando esponenzialmente, abbiamo aperte in questi giorni ottime opportunità per responsabili di produzione e amministrazione».

Ma allora, perché a fronte di queste offerte non si trovano lavoratori? «Spesso mancano le competenze specifiche, da parte di chi cerca un impiego. Le aziende cercano sempre più manodopera specializzata. Rispetto al passato, si è alzata la qualità delle risorse da ricercare. Oggi sempre più imprenditori hanno acquisito la consapevolezza che occorre investire nella ricerca e nella selezione di figure più qualificate con alle spalle percorsi di studio ed esperienze molto qualificanti».

Per ultimo, un consiglio anche a chi il lavoro ce l’ha, ma cerca qualcosa di più: «Non attendete di rimanere senza lavoro o che la vostra azienda sia in crisi per guardarvi intorno, occorre essere sempre aperti e pronti a cogliere nuove sfide ed opportunità».