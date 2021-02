Falsi documenti per avere 4mila euro dal reddito di cittadinanza, denunciata. E' l'ennesimo caso

Falsi documenti per avere 4mila euro dal reddito di cittadinanza, denunciata una donna. I carabinieri della stazione di Latera, al termine di una attività investigativa svolta con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo, hanno denunciato una donna del luogo. Quest'ultima per avere il beneficio del reddito di cittadinanza ha falsamente attestato in merito alla composizione del suo nucleo familiare e ai redditi percepiti.

La donna è stata scoperta e denunciata dai carabinieri per avere senza titolo percepito la somma di 4,414 euro.

