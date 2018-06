Ladra seriale rom vuole patteggiare, il giudice: «No, è appena uscita dal carcere»

di Maria Letizia Riganelli

Esce dal carcere dopo aver scontato una pena per una serie di furti in abitazione e nemmeno 15 giorno dopo viene arrestata di nuovo. Stesso reato. Stesso modus operandi.



La ladra seriale, una 40enne origini Rom stanziale a Roma Casilina, ieri mattina si è presentata davanti alla giudice Elisabetta Massini chiedendo di patteggiare la pena. Richiesta negata. «L’imputata ha una personalità negativa, e in carcere per aver commesso lo stesso reato. Pertanto la richiesta è rigettata». La donna dovrà sottoporsi al processo per tentato furto in appartamento davanti a un altro giudice.



La quarentenne è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Oriolo Romano il 24 maggio scorso – era stata scarcerata il 5 maggio - mentre usciva da una casa con un grosso zaino nero. I militari vedendo la donna particolarmente agitata le hanno fatto aprire lo zaino. All’interno di monili preziosi in oro e argento e materiale tecnologico, computer e i pad.



Secondo la ricostruzione dei carabinieri la ladra si era intrufolata in un appartamento e lì aveva fatto razzia.

Al termine delle operazioni la refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari e la ladra è stata dichiarata in arresto e tradotta al carcere femminile di Civitavecchia. Dove continuerà a stare ancora per diversi mesi.



Venerdì 22 Giugno 2018



