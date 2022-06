Giovedì 23 Giugno 2022, 06:10

Obiettivo salvezza. Dopo aver garantito l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C, il direttore generale della Viterbese Francesco Pistolesi traccia le linee guida per la prossima stagione. "Tenteremo di ottenere la salvezza - precisa - nel modo più tranquillo possibile e non con i problemi che ci sono stati nell'ultimo campionato. Partiamo già con una buona base e questo è già un fattore molto importante". Pistolesi annuncia una novità rispetto a quella che era stata la linea della società nella seconda parte del campionato scorso dove la squadra era stata schierata in gran parte con giocatori di esperienza per cercare di effettuare quella rimonta in classifica che poi ha portato ad ottenere la salvezza ai playout contro la Fermana.

"Torneremo a fare minutaggio - commenta ancora - per questo il direttore sportivo Mariano Fernandez sta cercando sul mercato dei giovani che possano fare al caso nostro". Il contributo erogato dalla Lega minutaggio degli under tornerà quindi ad essere una voce importante nel bilancio della società di via della Palazzina, come già nelle due prime stagioni della gestione di Marco Romano. "Dopo che il presidente aveva detto di voler lasciare e vendere la società nella conferenza stampa dello scorso maggio - commenta ancora Pistolesi - ha poi deciso di restare come proprietario. Per quanto possibile cercheremo di alleggerire anche alcuni carichi economici della società. Quella di Romano è comunque una proprietà solida e questo è importante. Abbiamo garantito l'iscrizione al campionato, io sono una persona molto pratica e sono tutti i giorni al campo a lavorare per il bene della Viterbese come fanno anche alti dirigenti. Il resto poi sono chiacchiere".

Pistolesi conferma che verrà alleggerito anche il monte ingaggi. "Per quanto possibile cercheremo di farlo". riprende. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Mariano Fernandez incontrerà quindi diversi giocatori ancora sotto contratto che non faranno più parte del progetto per la prossima stagione per cercare di trovare una transazione che porti alla rescissione del contratto, oppure di vendere gli elementi che sono richiesti da altre società della stessa categoria. Il direttore generale della Viterbese conferma che. per quello che riguarda la preparazione, la dinamica sarà grosso modo quella della stagione scorsa. "Ancora non c'è una data certa - dice - per il raduno della squadra. In linea generale sarà però verso la metà di luglio e anche quest'anno la squadra si allenerà a Canepina".

Discorso importante sarà anche quello del settore giovanile, soprattutto dopo che grazie alla vittoria dello scorso campionato i giovani gialloblù potranno partecipare al campionato di Primavera 2. "Stiamo già lavorando per il settore giovanile - conclude Pistolesi - che consideriamo una parte molto importante della nostra società. Il nostro obiettivo è la valorizzazione dei giovani, proprio come fatto la stagione scorsa per il difensore del 2003 Filippo Marenco e per il centrocampista classe 2004 Simone D’Uffizi a cui sono interessate squadre di categoria superiore".