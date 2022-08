Venerdì 19 Agosto 2022, 08:55

Come cambia la Viterbese in vista dell'inizio del campionato in base alle regole sullo schieramento degli under. Come già provato in occasione del test di sabato scorso a Canepina contro il Siena terminatacon il punteggio di parità 1-1, la squadra di Filippi potrebbe schierarsi inizialmente in campionato anche con soli due under invece di tre ed usufruire ugualmente del bonus per il minutaggio dei giovani. La regola per questo campionato prevede infatti che, i 270 minuti a partita, si possano raggiungere anche grazie al conteggio degli under che verranno schierati nella ripresa. In sostanza la squadra gialloblù potrebbe arrivare già a 180 minuti schierando per tutta la gara i due under della formazione iniziale e coprire poi i 90 minuti restanti grazie al minutaggio di altri giovani che verrebbero schierati nella ripresa.

Sabato scorso, la Viterbese ha presentato un under in difesa e un altro come esterno di centrocampo, si trattava rispettivamente di Santoni e Andreis, potendo schierare come centrali Mbaye e Megelaitis che certamente rappresentano una coppia di tutto rispetto per la categoria. In questa campagna acquisti estiva, la Viterbese sta cercando di mantenere più o meno lo zoccolo duro rappresentato dai giocatori over che hanno terminato la scorsa stagione raggiungendo la salvezza ai playout nel doppio scontro con la Fermana. Nelle scorse settimane sono arrivati però diversi elementi under per completare l'organico, che quindi potrebbero rappresentare delle valide alternative soprattutto nella ripresa.

Non a caso per completare il proprio mercato estivo il direttore sportivo Mariano Fernandez è alla ricerca di altri due esterni di centrocampo under, possano quindi rappresentare un'alternativa agli elementi utilizzati attualmente come titolari. Se il tecnico della squadra gialloblù Giacomo Filippi vorrà continuare su questa linea di schierare dall'inizio solamente due elementi under lo si saprà con più certezza già dal test di domenica prossima contro la Triestina alle 17 sul terreno di gioco dell'hotel Mancini di Roma. La squadra giuliana sta infatti effettuando la seconda parte di preparazione precampionato proprio nella capitale ed in questo periodo si confronterà anche con altre compagini laziali tre alla Viterbese. Contrariamente a quanto accaduto nella seconda parte della stagione scorsa, vista la necessitàdella rincorsa salvezza, la Viterbese punterà di nuovo per questa stagione sul bonus per il minutaggio dei giocatori under.

La Viterbese aspetta due altre pedine ma vuole anche sfoltire. Dopo la rescissione consensuale del portiere Riccardo Daga, che nel mercato di riparazione dello scorso gennaio era andato in prestito al Monterosi, partiranno ancora un paio di giocatori sempre preferibilmente classe 2000, che sono considerati ancora under, ma il cui schieramento dà diritto ad un bonus ridotto rispetto ai compagni di squadra più giovani.