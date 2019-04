La Tac è ferma da cinque giorni all'ospedale Andosilla. Protesta il Tribunale del malato

Nuovi problemi per gli utenti e pazienti che si rivolgono all'ospedale Andosilla di Civita Castellana (Viterbo) per una Tac.



In macchinario è fermo da cinque giorni e le proteste per il disservizio, che crea problemi anche ai medici del pronto soccorso, sono salite alle stelle. «La Asl non sta fornendo un buon servizio ai cittadini - denuncia il Tribunale del malato - e da quanto ci risulta la Tac non sarà riparata prima di altre tre giorni. Le attese non possono diventare così lunghe per gli ammalati e per chi ha già preso appuntamento».



Non è la prima volta che accade. «Non sappiamo se risponde al vero che i pezzi di ricambio dovranno arrivare dal Canada, ma se cosi fosse sarebbe grave», aggiungono. Lo stumento, dopo una lunga serie di contestazioni e rinvii, è stato inaugurato nel 2017.

