La costruzione dell'Unione Europea: a Viterbo la mostra interattiva per i più giovani

“L'Italia in Europa, l'Europa in Italia" è il titolo della mostra inaugurata questa mattina nella sala dei Paesaggi di Palazzo dei Priori, a Viterbo. La mostra interattiva è stata ideata per far conoscere, soprattuto ai ragazzi delle scuole e ai più giovani, il percorso di costruzione dell'Unione europea. Unitamente all'azione dell'Italia, dalla guerra fredda a oggi, e ai principali eventi mondiali e avvenimenti di costume e società che hanno caratterizzato e scandito questi decenni di storia.L'iniziativa, realizzata nell'ambito della tre giorni “Il Lazio incontra l'Europa”, è promossa dal Dipartimento per le politiche europee della presidenza del Consiglio, il Comune di Viterbo, l’Università degli Studi della Tuscia e la Camera di commercio Viterbo, d’intesa con l’Istituto europeo di Pubblica amministrazione (Eipa).All'apertura della mostra, organizzata in collaborazione con l'agenzia Ansa, sono intervenuti il sindaco Giovanni Maria Arena e il vice Enrico Maria Contardo, il rettore dell'Università Alessandro Ruggieri, il presidente della Camera di commercio Domenico Merlani, e Fiorenza Barazzoni, coordinatore ufficio mercato interno e competitività del Dipartimento politiche europee.I primi studenti a visitare le 98 foto esposte sono stati gli alunni della quinta B e della quinta E dell'istituto comprensivo Canevari. Nel pomeriggio nell'Aula magna dell'Università della Tuscia, il seminario Studio e lavoro in Europa, focalizzato sulle opportunità di studio e lavoro in Europa, rivolto a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.Un secondo seminario, domani e dopo domani, è a cura di Cristiana Turchetti (capo unità di Eipa) aperto a un focus selezionato di partecipanti per la redazione di una proposta progettuale da candidare in uno dei programmi europei.Sul sito www.politicheeuropee.gov.it programmi e modalità di partecipazione ai seminari.