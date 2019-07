L'Orchestra dei nuovi talenti: l'altro jazz di Enrico Pieranunzi domani a Civita Castellana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domeni 21 luglio, alle ore 21,30 nel cortile maggiore del Forte Sangallo di Civita Castellana (Viterbo), l'edizione 2019 del Civitafestival propone il grende jazz.Sul palco salirà la New Talents jazz orchestra con Enrico Pieranunzi al pianoforte, per la direzione di Mario Corvini. Il progetto si fonda sulla presenza di uno dei più importanti pianisti di fama internazionale. Pieranunzi è capace di spaziare da straordinarie performance jazzistiche, a originali contaminazioni tra classica e jazz, E si propone in una veste di songwriter, mostrando un lato meno noto, ma ugualmente emozionante della sua attività artistica.Il progetto si fonda su musiche originali di Pieranunzi che, per la prima volta, eseguirà il suo originale repertorio con un'orchestra italiana. L'idea si snoda attorno ad alcuni punti chiave: la contaminazione, il melting-pot, l'improvvisazione e la funzione educativa del jazz.