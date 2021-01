L’Istituto Ulderico Midossi di Civita Castellana (sede centrale via Petrarca) si prepara ad offrire ai futuri studenti una rinnovata offerta formativa. Tra le novità il completamento del quinquennio della sezione agraria e poi durante il periodo di didattica a distanza, sono stati eseguiti lavori di ammodernamento delle strutture, è stata potenziata la connettività e sono state arricchite le dotazioni tecnologiche, tanto che tutte le aule idonee dispongono di Lim, (lavagne interattive o schermi interattivi).

Insomma, le novità per lo storico istituto superiore di Civita non mancano.

«La risposta alla crisi attuale – ha sottolineato il dirigente scolastico Alfonso Francocci - non può essere meno istruzione-formazione, ma più competenze specialistiche e tecniche messe alla prova in contesti professionali non del tutto prevedibili».

L’offerta. L’Istituto Tecnico ha potenziato l’indirizzo più tradizionale dell’elettronica-elettrotecnica con quelli di informatica-telecomunicazioni, chimica dei materiali e biotecnologie e agrario-agroalimentare-agroindustriale. I dati dicono che è aumentata la percentuale dei diplomati tecnici impiegati in un’occupazione, come pure la percentuale Il Liceo Artistico propone corsi di studio su più indirizzi,

Figurativo e Multimediale a Vignanello, Design, Arti figurative e Architettura e Ambiente a Civita Castellana, combinando una vocazione artistica con la conoscenza del contesto urbano e con le tecnologie della composizione grafica e della narrazione audiovisiva.

Il Liceo Linguistico e Scientifico, a Nepi, offre solide basi e strumenti efficaci sia per una prosecuzione negli studi a livello universitario, sia per l’inserimento in professioni che richiedono una sicura conoscenza e competenza delle lingue moderne, una comprensione critica di realtà storiche e culturali dell’ambito europeo, e, per quanto riguarda lo scientifico, una particolare attenzione alle discipline Stem (scientifiche-tecnologiche-matematiche).

